Кузнецов против «Торонто»: 2 передачи, 3 броска, «+3» и 63% на точке за 21:24. У него 25 очков в 32 играх

Кузнецов против «Торонто»: 2 передачи, 3 броска, «+3» и 63% на точке за 21:24. У него 25 очков в 32 играх

Евгений Кузнецов сделал 2 голевые передачи в матче с «Торонто». Форвард «Вашингтона» внес вклад в победу над «Лифс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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