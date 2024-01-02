В Самаре люк, в который провалился ребенок, оградили бетонными блоаками

Происшествие произошло 29 декабря на территории поселка Стройкерамика.Как ранее сообщал Царьград Самара, несовершеннолетний шел вместе с матерью по улице, когда неожиданно провалился в люк дождевой канализации.
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