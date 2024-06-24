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«Алые паруса» на Азовском море: как в Мариуполе прошло самое ожидаемое событие лета

«Алые паруса» на Азовском море: как в Мариуполе прошло самое ожидаемое событие лета

«Алые паруса» дошли до Мариуполя! Самое ожидаемое событие для сотен выпускников первыми увидели вчерашние школьники из города-побратима Петербурга! Для ребят подготовили праздничный концерт и масштабное световое шоу, специально для которого привезли 50 тонн оборудования.

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