«Алые паруса» на Азовском море: как в Мариуполе прошло самое ожидаемое событие лета

«Алые паруса» дошли до Мариуполя! Самое ожидаемое событие для сотен выпускников первыми увидели вчерашние школьники из города-побратима Петербурга! Для ребят подготовили праздничный концерт и масштабное световое шоу, специально для которого привезли 50 тонн оборудования.
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