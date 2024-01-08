В России отреагировали на предупреждение Украине о приостановке помощи Запада

Высказывание международного обозревателя французского телеканала LCI Магали Барте о том, что Украина может лишиться помощи стран Запада из-за ударов по Белгороду, — это здравый сигнал, который должны услышать парламенты и руководители европейских стран.
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