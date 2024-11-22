Медведев: ракета "Орешник" изменит ход спецоперации на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya, как баллистическая ракета "Орешник" повлияет на ход специальной военной операции (СВО) на Украине.
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