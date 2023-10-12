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Благодарность — не валюта: Польша потребовала от Украины расплатиться за помощь

Благодарность — не валюта: Польша потребовала от Украины расплатиться за помощь

В Польше оценили оказанную Украине помощь в $23,4 млрд и потребовали оплатить.На фоне обострения противоречий между Киевом и Варшавой, в Польше напомнили, что "благодарность — это не валюта" и Украине пора платить по счетам.

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