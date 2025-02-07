Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 7 февраля

Загруженность дорог Московской области составила 4 балла утром в пятницу. В Минтрансе региона сообщили, что на шоссе и магистралях сегодня находятся 889 тысяч машин, что на 1% меньше по сравнению со средними значениями января.
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