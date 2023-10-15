Глубокий экологический аудит предприятий ТЕХНОНИКОЛЬ завершился получением сертификата «Листок жизни»

Все предприятия по производству XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прошли самую строгую экологическую сертификацию. Теперь маркировка «Листок жизни» будет на упаковках XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, произведенных на российских заводах в Санкт-Петербурге, Минеральных Водах, Учалах, Юрге, Хабаровске, Рязани, Новоульяновске, а также на продукции белорусского завода в Осиповичах.
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