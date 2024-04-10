Мизулина — о словах Позднякова: спортсмены отдали свою жизнь на эти достижения

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась мнением относительно слов главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».
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