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Мизулина — о словах Позднякова: спортсмены отдали свою жизнь на эти достижения

Мизулина — о словах Позднякова: спортсмены отдали свою жизнь на эти достижения

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась мнением относительно слов главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который назвал планирующих принять участие в парижских Играх теннисистов «командой иноагентов».

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