ВС призвал исходить из равенства прав родителей в спорах о месте жительства детей

Споры об определении места жительства детей при раздельном проживании родителей суд должен разрешать в соответствии с принципом равенства прав родителей и с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, его отношения к каждому из родителей, другим родственникам, которых ребенок относит к своей семье, разъясняет Верховный суд (ВС) РФ в Первом Обзоре судебной практики за […] Источник.