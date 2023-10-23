В Сети появилось видео с места падения строителей с 17-го этажа в Южно-Сахалинске

Трое рабочих сорвались со строительных лесов в Южно-Сахалинске.Telegram-канал Amur Mash опубликовал видео с места ЧП на стройке в Южно-Сахалинске, где в процессе работы трое рабочих сорвались со строительных лесов и упали в шахту лифта с высоты 17-го этажа.