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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я такое представить не могу и вам не советую». Чиризано об однополых дуэтах в фигурном катании

  Ранее олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили женским дуэтом на шоу Art on Ice в Цюрихе.

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