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Хованов о предсезонке со Знарком: «Было по две тренировки на льду и в зале. Нагрузка с каждым днем только добавлялась»

Александр Хованов поделился впечатлениями от предсезонки под руководством Олега Знарка. В октябре «Ак Барс» отправил форварда в «Нефтяник», Знарок покинул пост главного тренера казанцев в начале декабря.

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