В Архангельске для всех желающих пройдут мастер-классы по живописи

Серия мероприятий пройдёт в музейном комплексе «Усадьба М. Т. Куницыной» 3, 9, 10 и 17 февраляМастер-классы под руководством художников и педагогов изобразительного искусства пройдут под эгидой музейно-образовательного проекта «Открой для себя мир Поморья».