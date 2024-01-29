В Архангельске для всех желающих пройдут мастер-классы по живописи

Серия мероприятий пройдёт в музейном комплексе «Усадьба М. Т. Куницыной» 3, 9, 10 и 17 февраляМастер-классы под руководством художников и педагогов изобразительного искусства пройдут под эгидой музейно-образовательного проекта «Открой для себя мир Поморья».
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