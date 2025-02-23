Марков: Трамп сам не уверен в своем обещании завершить конфликт на неделе

Если президент США Дональд Трамп говорит о своей уверенности в том, соглашение о завершении конфликта на Украине может быть достигнуто уже на этой неделе, это вовсе не означает, что у него самого эта уверенность есть.
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