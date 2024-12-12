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На поддержку аэропортов на юге и в центре России выделено 10,5 млрд рублей

На поддержку аэропортов на юге и в центре России выделено 10,5 млрд рублей

Речь, в частности, идет о тех аэропортах, которые временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе.

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