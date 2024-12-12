На поддержку аэропортов на юге и в центре России выделено 10,5 млрд рублей

Речь, в частности, идет о тех аэропортах, которые временно приостановили обслуживание гражданских авиарейсов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии