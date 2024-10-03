«Угледар покажется цветочками»: ВС РФ близки к окружению Селидово на Покровском направлении в ДНР

Российские войска продолжают активную фазу наступательной операции на Покровском направлении в ДНР. Сейчас усилия командования ВС РФ на этом участке сконцентрированы на окружении города Селидово и окрестных населенных пунктов, где держит оборону довольно крупная группировка противника.
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