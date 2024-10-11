Уполномоченный в Хабаровском крае принял участие в очередном заседании регионального штаба по газификации

На заседании обсудили ход догазификации населенных пунктов. В Хабаровске на улицах Сучанской, Кима, Магнитной, Охотничьей, Нефтяной проложено около 10 км газопровода, смонтировано 274 выхода для подключений домов.
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