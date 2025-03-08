Приказ дан - геноцид: Массовое восстание в Сирии и обращение к России. Захвачена военная база. ИГИЛ* и ХТШ* убивают всех без разбора

И что, господа идиот- патриоты? Киев за 3 дня мы уже взяли. Теперь возьмем Сирию за 3 недели? Одного пинка под зад нашим патриотам не хватило? Можем повторить? Еще и в эту авантюру вляпаемся? Нам очень хочется воевать на 2 фронта? А ведь назревает еще один, третий! И вот он пострашнее будет этих двух. Потому, что нам уже всерьез грозит гражданская война внутри самой России! Уже сейчас наши Ценные Специалисты начинают заявлять политические требования! То есть, гости ТРЕБУЮТ от хозяев! И чем больше мы увязнем в этих внешних конфликтах- тем сильнее будет враг внутренний! Господа диванные интернет- патриоты! Не пора ли о себе позаботиться? О своей стране под названием Россия. А Мировая Революция обойдется как- нибудь без нас...

SI

Sergey Ivanov

Могуч русский язык! Сколько в нем золотых (ну, то есть, блестящих как золото) самородков! Вот слово «либерал» прочно обосновалось в русском языке. В его матерном разделе. А ведь что оно означает?- Да просто любовь к свободе! Вам не хочется быть свободным? Вы не хотите сами решать свою судьбу? А вам никогда не хотелось высказать свои мысли? И не в курилке, и не по пьяни на кухне, а так, чтобы вас услышали? Или у вас их и вовсе нет? Ну, тогда ваше место- в зоопарке. И, боюсь, вольер с шимпанзе вас не примет! Потому, что даже обезьяны все- таки умеют думать! Ваше место- где- то среди пресмыкающихся. Вам не хочется самому решать, где работать и где жить? Ну, тогда вам уютнее всего будет в тюрьме. Вот там действительно не надо ни о чем думать! Вовремя миску баланды подадут. Вовремя в баню сводят. Вовремя- на оправку... А еще есть в русском языке слово «умный». В мире вообще- то умных уважают. И только в России слово «умный»- оскорбление! «Ты что, самый умный?» «Вот умный выискался! Тебе что, больше всех надо?» Несчастна та страна и несчастен тот народ, где слово «Либерализм»- ругательное, а слово «умный»- оскорбление. У такой России и в самом деле, нет будущего.