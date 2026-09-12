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Василенко о пенальти в ворота «Факела»: «В матче «Краснодара» мячом чуть ли не жонглировали в штрафной – признали, что нет пенальти. А здесь игрок убирает руку»

Главный тренер « Факела » Олег Василенко недоволен моментом с назначением пенальти в матче 8-го тура Альфа ‑Банк РПЛ против «Балтики» (2:2).

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