За сутки над Севастополем нейтрализовано 27 беспилотников врага

Атака ВСУ на Севастополь 14 сентября: что известно. За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны, авиация и мобильные огневые группы нейтрализовали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов, отражая атаки ВСУ.
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