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Владимирские новости

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В правительстве Владимирской области заявили, что контролируют ситуацию с топливом

Спрос на бензин в регионе снижается после окончания отпускного сезона, но стабильность рынка зависит от общефедеральных параметров нефтепереработки и логистики.

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