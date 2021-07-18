Австралийский журналист Хелмер заявил, что США и Нидерланды пошли на аферу в деле MH17

Австралийский журналист Хелмер заявил, что США и Нидерланды пошли на аферу в деле MH17

Соответствующее заявление сделал австралийский журналист Джон Хелмер в статье для портала Antiwar. По его словам, директор американской нацразведки никогда не заявлял нидерландским прокурорам и судьям по делу, что видел спутниковые снимки США.

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