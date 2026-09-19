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Царьград

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Явка на выборах в Новосибирской области достигла 22,46%

Явка на выборах в Новосибирской области достигла 22,46%

К 15:00 второго дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации явка в Новосибирской области достигла 22,46% от числа избирателей, включённых в списки.

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