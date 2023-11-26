Мошенники разводят на деньги орловцев от лица их начальников

Мошенники придумали новую схему развода на деньги. Суть её в том, что в соцсетях, мессенджерах или электронной почте начальник якобы просит своего подчинённого ответить на звонок от спецслужб и выполнить все рекомендации звонящего.
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