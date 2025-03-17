Дело было вечером. Возвращаюсь я домой после вечеринки. Уже доехал до нужной мне станции метрополитена, но менты, поняв что я "под мухой", предложили мне "Пройдемте!" Делать нечего, прошелся.
Как менты ваххабитов вычисляют
Комментарии
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Константин Самарин
Если менты всё так прекрасно понимаю и знают, откуда в России толпы этих абу-бандитов?
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1 д.
VB
Vasiliy Belokurov
Сначала надо снять штаны с миграционной службы, а потом с ментов, что стоят в аэропортах!
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1 д.
ВГ
Виктор Грибинюков
🤣👍
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17 час.
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