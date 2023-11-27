Яна Кошкина вышла замуж за миллионера

Избранник моложе артистки на семь лет Яна Кошкина www.globallookpress.com/Павел Кашаев Несколько недель назад Яна Кошкина опубликовала в личном блоге фото в свадебном платье с коротким текстом «Всем пока!», а после улетела на Мальдивы.