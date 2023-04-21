Политика Сегодня

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    "Антипасха" по-бегловски: Северная столица встретила праздник подсадившим детей на наркотики репером и "фестивалем" р...«Запад не понял, ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Давно пора снести эти Куршавели с их владельцами и там и здесь...только зачем ЯО«Запад не понял, ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Какая такая кнопка.? у России оборонительная доктрина.и достаточно обычного оружия...вторая армии как никак«Запад не понял, ...

ТАСС: Германия солгала по поводу массовой высылки российских дипломатов

ТАСС: Германия солгала по поводу массовой высылки российских дипломатов

Власти Германии солгали, когда комментировали сообщения о массовой высылке российских дипломатов. Информацию об этом передает ТАСС со слов источника в дипломатических кругах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх