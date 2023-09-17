В Астрахани пройдёт благотворительный киносеанс

Местные жители увидят фильм Эдуарда Боякова с Михаилом Пореченковым в главной роли. Благотворительный показ фильма «Русский крест» (12+) пройдет с 17 по 24 сентября в храме святого великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне «Военный городок».