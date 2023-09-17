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В Астрахани пройдёт благотворительный киносеанс

В Астрахани пройдёт благотворительный киносеанс

Местные жители увидят фильм Эдуарда Боякова с Михаилом Пореченковым в главной роли.  Благотворительный показ фильма «Русский крест» (12+) пройдет с 17 по 24 сентября в храме святого великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне «Военный городок».

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