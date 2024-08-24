Законопроект для поддержки креативных индустрий разработают в Подмосковье

Форум «100% креатив» прошел в Красногорске и объединил больше тысячи человек. На мероприятии, организованном Мособлдумой и Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, работали восемь тематических секций, ярмарка и мастер-классы.
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