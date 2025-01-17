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«А вот и ответ за ATACMS»: ВС России мощно ударили по самому чувствительному объекту Украины: Новости СВО, к утру 17 января 2025 г.

«А вот и ответ за ATACMS»: ВС России мощно ударили по самому чувствительному объекту Украины: Новости СВО, к утру 17 января 2025 г.

Свежие новости СВО к утру 17.01.25 г., Актуальные сводки боевых действий, СВО последние новости, по данным российских СМИ и военных корреспондентов к утру 17 января 2025 года.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
пустобрех!!!!!!!!!!
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