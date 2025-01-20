Москвичи отвернулись от новостроек

За год спрос на недвижимость на первичном рынке Москвы упал почти на 13 процентов. О том, что жители столицы отвернулись от такого жилья, сообщил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Газетой.
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