Лікарня, яка постраждала внаслідок обстрілу у Сєвєродонецьку, на Луганщині. 18 березня 2022 року. ВООЗ: система охорони здоров'я на сході України близька до краху Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що система охорони здоров'я в регіоні практично зруйнована, що ставить під загрозу життя тисяч людей у ​​Маріуполі та інших обложених містах України Представники органів охорони здоров'я […] Сообщение ВООЗ: система охорони здоров'я на сході України близька до краху появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.