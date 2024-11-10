Слова советника Дональда трампа о Крыме говорят о том, что в команде Дональда Трампа раньше других взяли на себя смелость признать, что «хотелки» Владимира Зеленского никогда не имели под собой реальной основы.
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