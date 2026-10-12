СМИ Польши: закупленные в КНР для армии повязки на раны оказались нестерильными Лабораторное исследование выявило нестерильность повязки китайской компании Emsrun Group, чью продукцию закупали для польских вооружённых сил.
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