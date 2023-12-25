Врач раскрыла простой способ, позволяющий не набрать лишний вес в новогодние праздники

Татьяна Мещерякова рассказала "Известиям", почему в праздничные дни так важно отказаться от употребления "скрытого" сахараВ новогодние праздники значительная часть людей, как правило, не следит за качеством и количеством своего питания.
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