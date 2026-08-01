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Газета.ру

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На рейсах "Аэрофлота" появится лакто-вегетарианские питание

На рейсах "Аэрофлота" появится лакто-вегетарианские питание

С 1 августа в рамках пилотного проекта в классе "Эконом" на рейсах "Аэрофлота" продолжительностью более семи часов, вылетающих из Москвы, появятся лакто-вегетарианские блюда, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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