Дайджест дня: особые Maserati MC20, Cybertruck в полиции и другие события индустрии

Дайджест дня: особые Maserati MC20, Cybertruck в полиции и другие события индустрииПодготовлены две спецверсии суперкара Maserati MC20, посвященные 20-летию предыдущей среднемоторной модели Maserati MC12.
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