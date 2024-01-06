Скандальный 2023: какие казусы случились с зарубежными ИТ-гигантами в уходящем году

Уходящий год оказался интересным и разнообразным для мира информационно-коммуникационных технологий. Взлеты и падения сопровождали ИТ-компании на каждом шагу, причем порой последние оказывались намного заметнее первых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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