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«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза турбины для «Северного потока»

«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза турбины для «Северного потока»

«Газпром» официально запросил у компании Siemens документы, которые позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для компрессорной станции Портовая, являющейся критически важным объектом для функционировании газопровода «Северный поток».

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