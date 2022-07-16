«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза турбины для «Северного потока»

«Газпром» официально запросил у компании Siemens документы, которые позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для компрессорной станции Портовая, являющейся критически важным объектом для функционировании газопровода «Северный поток».
«Газпром» официально запросил у компании Siemens документы, которые позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для компрессорной станции Портовая, являющейся критически важным объектом для функционировании газопровода «Северный поток».
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