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Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Вооруженные силы России заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024.

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Комментарии
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Лев Добрый
Уважаемый Рагозин сказал так: Российская армия может быть не первая в мире, но не вторая - это ТОЧНО!🤠👍👈👀
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1 д.
ИП
Игорь Петров
А, с кем воевала первая армия в мире? Афганистан вспомните! Позорище пиндосские!
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20 час.

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