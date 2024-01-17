Названо место России в рейтинге сильнейших армий мира

GFP: Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Вооруженные силы России заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024.
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