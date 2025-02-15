Медведчук назвал Зеленского уродом, продавшим украинцев Западу

Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продал украинский народ Западу за сотни миллионов долларов.
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