«Явное чудо»: мать освобожденного из плена ХАМАС поблагодарила Россию

Мать Александра Труфанова, имеющего двойное гражданство — Израиля и России и освобожденного из длительного плена палестинского движения ХАМАС, — выразила благодарность Российской Федерации за оказанную помощь.
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