Потери американского бизнеса от ухода из России превысили $300 млрд

Американский бизнес потерял более $300 млрд после ухода с российского рынка, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев перед началом переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии.
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