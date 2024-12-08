Лыжный курорт с консервированным снегом открыли в Ленобласти

Это единственный горнолыжный курорт в России, который консервирует снег Курорт «Охта Парк» первым в Ленинградской области открыл горнолыжную трассу, сообщает администрация Красногвардейского района Петербурга в своем Телеграм-канале.
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