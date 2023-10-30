Электропоезд «Иволга 4.0» успешно прошел испытания на скоростном полигоне в Белореченске

Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0» производства ТВЗ (входит в состав ТМХ) успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне в Белореченске и прибыл на экспериментальное кольцо в Щербинку для завершения комплекса предварительных и сертификационных испытаний Электропоезд «Иволга 4.