Военкор Коц: Белоусов пообещал построить укрытия для военных самолетов

На военных аэродромах планируется построить укрытия для самолетов с целью защиты их от ракетных ударов, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на главу Минобороны РФ Андрея Белоусова.
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