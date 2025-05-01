Солдаты армии Китая приняли участие в масштабном параде во Вьетнаме

Впервые в своей истории приняли участие в ежегодном праздновании победы во Вьетнамской войне солдаты Народно-освободительной армии Китая 30 апреля, промаршировав на крупнейшем в истории страны параде в честь 50-летия окончания гражданской войны во Вьетнаме, сообщает издание South China Morning Post.