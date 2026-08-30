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Учёные определили, главный банк семян стремительно истощается

Учёные определили, главный банк семян стремительно истощается

Международная группа ученых выяснила, что крупнейший резервуар семян на Земле скрыт в почве — до 5 тысяч семян на каждом квадратном метре.

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