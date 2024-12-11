В Таганроге начался выпуск транспортных беспилотников класса Bayraktar

В Таганроге начался выпуск тяжелых беспилотников того же класса, что и известный турецкий беспилотник Bayraktar, сообщил генеральный директор компании «Первое ОКБ» Алексей Фитингоф 11 декабря в ходе заседания экспортного совета при губернаторе Ростовской области.